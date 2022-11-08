В Тамбове за месяц меняют до тысячи уличных ламп

Сотрудники муниципального учреждения «Дирекция благоустройства и озеленения» регулярно проводят плановую замену ламп. Неработающие светильники также выявляют в рамках ежедневных объездов и по обращениям жителей. На их замену требуется от 1 до 10 суток. В первую очередь работы проходят на перекрестках проезжих частей, пешеходных переходах, в местах ремонта дорог, на подходах к школам и детским садам.

- 8 ноября провели замену ламп на Моршанском шоссе, улицах Молодежная, Л.Чайкиной, Пензенская, Астраханская, 60 лет Октября, Чкалова, Покровская, Зеленая, Кирова, Студенецкая и т.д. - всего более 25 адресов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

Только за месяц в городе обновляется от 500 до 750 натриевых газоразрядных ламп и от 100 до 200 светодиодных. Они используются на разных видах светильников. Оранжево-желтый спектр натриевых ламп имеет особое преимущество для уличного освещения в условиях тумана. Служат натриевые лампы до 28,5 тыс.часов. LED-светильники позволяют получить экономию электроэнергии, освещают больше территории, срок их службы гораздо дольше. Именно поэтому все устанавливаемые в последние годы опоры освещения в городе оборудуют светодиодным освещением.