В Пушкинской библиотеке Тамбова выберут читателя года

Конкурс «Читатель года», который начался в январе 2022 года подходит к завершению. Победителей выберут в нескольких номинациях: «С Пушкинской 24/7» (победитель определяется по общему максимальному количеству посещений библиотеки за конкурсный период); «С книгой по жизни...» (учитывается максимальное общее количество экземпляров изданий из фонда библиотеки, выданных читателю в течение конкурсного периода); «Семейка Воокиных » (учитывается общее количество посещений библиотеки, прочитанных книг из фонда библиотеки за конкурсный период членами одной семьи. Участники этой номинации сами определяют в заявке своего лидера); «Читаю в цифре» (учитывается активность читателей в использовании библиотеки электронных книг «ЛитРес » из фонда Информационно-сервисного центра ТОУНБ в течение конкурсного периода). Сейчас организаторы конкурса обрабатывают больше 300 заявок тамбовчан.

- Результаты и имена победителей станут известны в ближайшие дни, - сообщают в библиотеке. - Награждение состоится 24 ноября в Пушкинской библиотеке.