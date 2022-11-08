В Тамбове двое мужчин набросились на пенсионера и ограбили его

В полицию Тамбова поступило сообщение от мужчины, который стал жертвой грабежа. Информацию о случившемся сразу передали ближайшему наряду ППС. Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, где опросили потерпевшего. Пенсионер сообщил полицейским, что к нему подошли двое, избили и отобрали мобильный телефон, а также банковскую карту.

В течение 30 минут сотрудники ППС нашли двоих мужчин, подходивших под описание пожилого тамбовчанина. Увидев сотрудников полиции, они попытались скрыться, но их задержали. У одного из мужчин обнаружили пропавший телефон, а также банковскую карту, которой похитители не успели воспользоваться.

- Задержанных доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства, похищенное изъято и будет возвращено законному владельцу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - В отношении двух мужчин 35 и 44 лет возбудили уголовное дело по п. г ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж».