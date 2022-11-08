Тамбовские «волки» вылетели из баскетбольного Кубка России

На этом выступление тамбовчан в Кубке страны-2022/23 завершено. Фото со страницы БК "Тамбов" в VK.

По сути, исход противостояния «Тамбова» с «Новосибирском» был решен еще после первой игры. Хозяева паркета выиграли с перевесом в 30 очков (93:63). Поэтому для выхода в 1/8 финала Кубка страны нашим землякам нужно было побеждать «Новосибирск» с перевесом в 31 очко и более. Задачи нереальная, это понимали все участники матча. Но к чести «волков» стоит сказать, что они попытались дать бой сопернику, выиграв вторую четверть (24:18). Тем не менее, в трех других отрезках сильнее оказались хозяева. Итог встречи – 90:82 в пользу сибиряков. На этом выступление тамбовчан в Кубке страны-2022/23 завершено.

Самыми результативными у «Тамбова» в первом матче стали – Максим Хозяшев (11 очков), Максим Лютыч, Роман Баландин (по десять) и Андрей Логинов (восемь). Во втором поединке больше всех очков набрали - Константин Клементьев (15), Никита Иванов (13), Владислав Бобровских, Логинов и Лютыч (по 11).