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НовостиОбщество8 ноября 2022 10:59

В Тамбовской области выявили 3 случая свиного гриппа

Все заболевшие посещали места массового скопления людей
Марина МАКОВЛЕВА

В Тамбовской области на 6,6 % снизилась заболеваемость ОРВИ. За медицинской помощью обратилось 5825 человек, заболеваемость составила 57,9 на 10 тысяч населения.

Максимальное количество заболевших зафиксировано в Тамбове, Уварове и Никифоровском районе. 60 % подхвативших вирус тамбовчан – дети.

- На прошедшей неделе, на территории области выявлено 3 случая свиного гриппа (А(H1N1) sw-09) среди населения. Заболели двое детей и один взрослый, не привитые против данной инфекции. Кроме того, при опросе больных было установлено их нахождение в местах, массового скопления людей, - сообщили в Роспотребнадзоре по Тамбовской области.