Тамбовские спортсмены стали призерами чемпионата мира по всестилевому каратэ

Алексей Филаткин (слева) и Кристина Маярчук (справа). Фото со страницы "Физическая культура и спорт Тамбовской области" вVK.

Участие соревнованиях приняли 1400 спортсменов из 11-ти стран. Наш регион представляли Алексей Филаткин и Кристина Маярчук. Оба воспитанника Максима Лазеева вернулись домой с бронзовыми наградами. Они заняли третьи места в дисциплине «двоеборье» (включает в себя выступления по ката и кумитэ). По итогам соревнований Филаткин и Маярчук включены в состав сборной команды России.

- Очень доволен выступлением. Была сильная конкуренция, крутая атмосфера и дух соревнований! Заряженный и вдохновленный вернулся домой, буду делиться новым опытом с юными спортсменами и готовиться к новым соревнованиям, - отметил Алексей Филаткин.