В Тамбовской области при пожаре погибли женщина и ее 3-летний сын

В доме погибли женщина и ребенок Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбовской области при пожаре погибли два человека, в том числе маленький ребенок. Сообщение о возгорании частного дома, расположенного в деревне Кареевка Ржаксинского района поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области 8 ноября в 11 часов 31 минуту.

В 11 часов 51 минуту пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту пожара, к этому моменту дом горел открытым пламенем. В 12 часов 5 минут пожар локализовали, в 12 часов 45 минут ликвидировали открытое горение. К тушению пожара привлекались 3 единицы техники и 8 человек личного состава.

- При разборе завалов и проливке обнаружено тело 29-летней женщины и 3-летнего мальчика, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области.

Для выяснения обстоятельств гибели матери и сына в Уваровском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

- В ходе предварительного следствия будут установлены причины, повлекшие трагическую гибель двух человек. В настоящее время на месте происшествия продолжают работу следователи СК и криминалисты, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.

Ход разбирательства по этому делу находится на контроле в прокуратуре области.