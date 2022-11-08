Тамбовские хоккеисты упустили победу в черноземном дерби

Следующий матч – в Орске с «Южным Уралом» - наши парни проведут 15 ноября. Начало в 16:30. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 7 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Тамбов» принимал на своем льду воронежский «Буран». После уверенной домашней победы над «Ростовом» (5:1) «волки» обязаны были громить одного из аутсайдеров турнира. И начало встречи прошло под диктовку хозяев. Дубль Максима Баина (8-я, 12-я) обеспечил «Тамбову» комфортный задел после первого периода. И хотя на 47-й секунде второго игрового отрезка гости одну шайбу отквитали (постарался Дмитрий Огурцов), на 26-й минуте Тимур Фаткуллин восстановил перевес в две шайбы. Но его оказалось недостаточно. При счете 3:2 «ураганные» перевели игру в овертайм (спасительную шайбу за 45 секунд до конца третьего периода забросил Дмитрий Бойчук. А спустя 14 секунд после возобновления игры сенсационную победу «Бурану» принес Гловацкий, оформивший дубль. Итог – 4:3 в пользу «Бурана».

Таким образом, после вчерашней осечки «Тамбов» все же пополнил очковый багаж (за ничью в основное время команда получает один балл), и теперь занимает 12-е место (24). В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (35 баллов), тюменский «Рубин» и воскресенский «Химик» (по 32). Следующий матч – в Орске с «Южным Уралом» - наши парни проведут 15 ноября. Начало в 16:30.