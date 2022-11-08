Тамбовчанин лишил зрения своего собутыльника

В поселке Дмитриевка в гости к 60-летнему местному жителю пришел его 55-летний кум. Мужчины много выпили, а затем гость взялся починить хозяину неисправный отопительный котел. После неудачного поджога произошла вспышка. Разозлившись, хозяин набросился на гостя, однако тот дал ему отпор и изо всех сил надавил пальцами на глаза родственника.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, пенсионера госпитализировали в областную офтальмологическую больницу Тамбова, мужчина лишился зрения. Его гость был задержан полицейскими, его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.