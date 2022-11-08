Тамбовчанке пришлось заплатить более 400 штрафов ГИБДД, чтобы продать дом

В отделении судебных приставов по Тамбову и Тамбовскому району находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении 28-летней жительницы поселка Калинин Тамбовского района.

Автомобилем, принадлежавшим женщине, активно пользовался ее родственник, который в итоге накопил более 400 штрафов – в основном за превышение скорости.

Чтобы взыскать штрафы, судебный пристав наложил запрет регистрационных действий на земельный участок и расположенный на нем дом, принадлежащие женщине. Та как раз планировала их продать, поэтому, как рассказали в УФССП России по Тамбовской области, быстро оплатила 425 штрафов ГИБДД на сумму 252 тысячи рублей.