Тамбовчанку будут судить за аварию, в которой пострадала 21-летняя девушка

Автоледи отделалась незначительными травмами, ее пассажирка серьезно пострадала Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На 10-м километре автодороги «Северный обход Тамбова» автомобиль «Шевроле Лачетти» выскочил на обочину и врезался в световую опору. 30-летнюю женщину-водителя и ее 21-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Сама автоледи отделалась легкими травмами, девушка же получила серьезные повреждения внутренних органов и переломы.

После проверки было возбуждено уголовное дело, женщину-водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.