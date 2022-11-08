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НовостиПроисшествия8 ноября 2022 7:59

Тамбовчанку будут судить за аварию, в которой пострадала 21-летняя девушка

Женщина не справилась с управлением и врезалась в придорожный столб
Марина МАКОВЛЕВА
Автоледи отделалась незначительными травмами, ее пассажирка серьезно пострадала

Автоледи отделалась незначительными травмами, ее пассажирка серьезно пострадала

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

На 10-м километре автодороги «Северный обход Тамбова» автомобиль «Шевроле Лачетти» выскочил на обочину и врезался в световую опору. 30-летнюю женщину-водителя и ее 21-летнюю пассажирку доставили в больницу.

Сама автоледи отделалась легкими травмами, девушка же получила серьезные повреждения внутренних органов и переломы.

После проверки было возбуждено уголовное дело, женщину-водителя обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Авто протаранило световую опору

Авто протаранило световую опору

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области