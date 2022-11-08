Тамбовчанин получил год ограничения свободы за ложное сообщение о заложенной в Вологораде бомбе

7 ноября в Мордовском районном суде в особом порядке рассмотрели уголовное дело местного жителя, который утром 9 июля, будучи пьяным, со своего мобильного набрал телефон единой дежурно-диспетчерской службы районной администрации и сообщил о готовящемся в Волгограде взрыве. Данные о звонке передали в полицию, домой к мужчине направили оперативно-следственную группу. После завершения расследования уголовное дело передали в суд.

Житель Мордовского района согласился с предъявленным ему обвинением и заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения - о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением.

Суд квалифицировал действия жителя Мордовского района по части 1 статьи 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, признал его виновным в этом преступлении и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

- Мужчина обязан являться в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тамбовской области. - Приговор в законную силу не вступил.