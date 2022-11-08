Тамбовчанину грозит реальный срок за поездки в пьяном виде

Кассационный суд рассмотрел представление заместителя прокурора Тамбовской области на вступивший в законную силу приговор Кирсановского районного суда.

Суд приговорил 29-летнего мужчину к условному лишению свободы за управление машиной в состоянии опьянения, при этом раньше нарушителя уже судили за подобные преступления.

- Назначение в подобных ситуациях не связанного с изоляцией от общества наказания не только не оказывает должного превентивного воздействия на виновное лицо, но и формирует чувство безнаказанности, - отмечают в прокуратуре Тамбовской области.

Суд кассационной инстанции согласился с этими доводами. Приговор был отменен, уголовное дело направили на новое рассмотрение в Кирсановский районный суд. Теперь любителю выпить за рулем грозит реальный срок.