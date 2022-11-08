В Тамбове при столкновении двух машин получила травмы 19-летняя девушка

Девушку отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ДТП, в котором пострадала 19-летняя тамбовчанка, произошло 7 ноября в 7 часов 30 минут в районе дома №91 по улице Рылеева областного центра. 39-летний мужчина, управляя «ЛАДА ПРИОРА 217230» столкнулся с остановившимся для разворота налево автомобилем «МАЗДА 6» под управлением 24-летнего водителя.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 19-летнюю пассажирку иномарки на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.