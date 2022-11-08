Тамбовчанин пытался скрыться от алиментов в Санкт-Петербурге

В Советское районное отделение судебных приставов по Тамбовской области поступили исполнительные документы о взыскании алиментов. 29-летний мужчина должен был выплачивать деньги дочери и находящейся в декрете бывшей жене. Однако добровольно исполнять решение суда он не спешил, долг составил более 225 тысяч рублей.

Как оказалось, должник не проживает по месту регистрации, поэтому судебный пристав объявил его в исполнительный розыск. Разыскать мужчину удалось в Санкт-Петербурге.

- Сотрудник ведомства связался с должником и объяснил ему последствия неуплаты задолженности, вплоть до уголовной ответственности. Общение с судебным приставом произвело на мужчину должный эффект – он изыскал денежные средства и оплатил задолженность в полном объеме, в том числе исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительных документов, - рассказали в УФССП России по Тамбовской области.