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НовостиПроисшествия7 ноября 2022 15:04

В Тамбовской области нашли артиллерийский снаряд

Боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Боеприпас нашли в Рассказово

Боеприпас нашли в Рассказово

Специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Вал» управления Росгвардии по Тамбовской области обследовали и уничтожили боеприпас, который обнаружили в Рассказове на улице Пролетарской при проведении земляных работ. Прибывшие на место взрывотехники идентифицировали находку как 152-мм артиллерийский снаряд со следами сильной коррозии и механическими повреждениями.

- С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тамбовской области.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Тамбовской области