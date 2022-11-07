Тамбовчанин кирпичом разбил окно в кафе и украл почти 50 тысяч рублей

В знаменскую полицию поступило сообщение от работников одного из местного кафе, которые сообщили о краже. Приехавшие сотрудники полиции осмотрели место преступления, обнаружили разбитое окно и кирпич, который использовал вор. Из кассы заведения пропали 48 500 рублей. Вскоре по подозрению в совершении преступления задержали не раз судимого и недавно освободившегося из колонии 34-летнего мужчину. Сотрудникам полиции он пояснил, что нуждался в деньгах и решил пойти на преступление. Всех денег вор потратить не успел, чуть больше 30 000 рублей вернули владельцу.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьей 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.