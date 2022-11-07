В Тамбовской области в аварии получил травмы 4-летний ребенок

Один из водителей не предоставил преимущество в движении Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал маленький ребенок, произошла 4 ноября в 13 часов 40 минут на улице Чапаева у дома №18 рабочего поселка Инжавино. 26-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ2114», выезжал со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «Kia Sportage», под управлением 39-летней женщины. Машины столкнулись.

- В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получил 4-летний мальчик, находившийся в «ВАЗ2114», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой помощи ребенка доставили в Инжавинскую ЦРБ.