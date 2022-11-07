На мусорном полигоне под Тамбовом установили защиту от птиц

Полигон по сбору твердых бытовых отходов в Притамбовье стал первым объектом в стране, выполнившим рекомендации Российского экологического оператора по защите от птиц. Место сбора отходов находится недалеко от аэропорта «Тамбов». И особенно важно, чтобы птицы, живущие на нем, не мешали взлету и посадке самолетов.

- На полигон привозят 80% тамбовских отходов, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Чтобы объект мог продолжить работу в привычном режиме, в Тамбове провели орнитологическое исследование.

В итоге мусоросортировочный комплекс оснастили средствами защиты от скопления и проникновения птиц. Вырубили деревья, чтобы им негде было сидеть, установили трещотки и ультразвуковые отпугиватели. Наняли столичных орнитологов с охотничьими соколами.