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НовостиОбщество7 ноября 2022 9:00

В Мучкапе после вмешательства прокуратуры убрали свалку

На месте мусорного полигона провели рекультивацию почвы
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Мучкапского района потребовала районную администрацию устранить нарушения закона при обращении с твердыми коммунальными отходами. На руководство была возложена обязанность провести рекультивацию мусорного полигона на территории Мучкапского поссовета до декабря 2022 года.

- В ходе совместной выездной проверки с участием специалистов контролирующих органов было установлено, что работы по рекультивации полигона выполнены, прекращено размещение твердых коммунальных отходов, - сообщили в прокуратуре Мучкапского района.