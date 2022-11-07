В Мучкапе после вмешательства прокуратуры убрали свалку

Прокуратура Мучкапского района потребовала районную администрацию устранить нарушения закона при обращении с твердыми коммунальными отходами. На руководство была возложена обязанность провести рекультивацию мусорного полигона на территории Мучкапского поссовета до декабря 2022 года.

- В ходе совместной выездной проверки с участием специалистов контролирующих органов было установлено, что работы по рекультивации полигона выполнены, прекращено размещение твердых коммунальных отходов, - сообщили в прокуратуре Мучкапского района.