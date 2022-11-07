Суд обязал администрацию Тамбова оградить доступ в аварийный дом на Октябрьской, 63

Прокуратура Ленинского района Тамбова выявила нарушения со стороны администрации города Тамбова. Вопреки действующему законодательству, доступ в обрушившийся аварийный дом на улице Октябрьской, 63 не был ограничен.

Дело в том, что в здании рухнули угол фасада и межэтажное перекрытие, нет стекол, повреждены двери. А так как вокруг нет ограждения, подойти к опасному дому и даже проникнуть внутрь несложно.

- Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о признании бездействия администрации города незаконным и возложении обязанности принять меры по ограничению несанкционированного доступа людей в указанное здание, - сообщают в прокуратуре Ленинского района города Тамбова. - Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме.

Напомним, что стена аварийного жилого дома по улице Октябрьская, 63 обрушилась в ночь на 19 августа 2021 года. Здание 1917 года постройки было признано аварийным еще в 2019 году.