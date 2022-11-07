Водителю из Сосновки грозит крупный штраф или 2 года тюрьмы

В Сосновке сотрудники ГИБДД на дежурстве остановили автомобиль «Фольксваген Пассат». При проверке документов от его 30-летнего водителя пахло спиртным. Его отстранили от управления машиной. При этом проходить освидетельствование на алкогольное опьянение мужчина отказался.

Проверка показался, что ранее водитель уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Его лишили прав и назначили штраф в 30 тысяч рублей. На момент повторного нарушения он еще не имел права садится за руль.

Возбуждено уголовное дело, материалы расследования направлены в суд.

- За совершение данного преступления жителю Сосновки грозит штраф до трехсот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет, - рассказали в УМВД по Тамбовской области.