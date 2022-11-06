Тамбовские «волки» разгромили «Ростов»

После этой победы «Тамбов» занимает 15-е место с 23-мя очками в активе. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Накануне, 5 ноября, в очередном матче регулярного чемпионата ВХЛ ХК «Тамбов» принимал на своем льду «Ростов». Так рьяно наши парни в этом сезоне еще не начинали игру. К исходу 18-й минуты они умудрились забросить в ворота гостей четыре (!) безответные шайбы. Поочередно отличились Владимир Бобылев (4-я), Михаил Мещеряков (6-я), Максим Баин (15-я) и Тимур Фаткуллин (18-я). В дебюте второго периода (на 22-й минуте) гости «размочили» счет – цель поразил Артем Пеньковский. Точку же в матче на 47-й минуте поставил Захар Чернов. Итог – 5:1 в пользу «Тамбова».

Таким образом, после этой победы «Тамбов» занимает 15-е место с 23-мя очками в активе. В ТОП-3 входят «Югра» из Ханты-Мансийска (35 баллов), тюменский «Рубин» и воскресенский «Химик» (по 32). Следующий матч – дома с воронежским «Бураном» - наши парни проведут завтра, 7 ноября. Начало в 18:30.