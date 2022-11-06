Тамбовский «Спартак» одолел подмосковный «Пересвет»

Победные объятия в раздевалке "Спартака". Фото со страницы ФК "Спартак" в VK.

Вчера, 5 ноября, в поединке 20-го тура второй лиги в группе 3 тамбовский «Спартак» принимал на своем поле «Пересвет» из Домодедово. Исход встречи решил один точный удар – в исполнении хавбека хозяева Дмитрия Масленникова на 32-й минуте. Итог – 1:0 в пользу «Спартака». Отметим, что для Дмитрия это уже третий гол в текущем сезоне. Ранее он огорчал брянское «Динамо» (1:3) и тульский «Арсенал-2» (3:2). И после вчерашней игры в активе Дмитрия стало два победных мяча. Первый он провел в ворота туляков.

- Первый тайм владели преимуществом, правильно играли, - подвел итог матчу наставник «Спартака» Сергей Рыжиков. - Может быть, не создавали миллион моментов, но они были. Мы знали, что «Пересвет» играл два дня на Кубок и думали, что они будут уставшие. Так оно и получилось, но во втором тайме они замены сделали, передняя линия их побежала, и наши чуть начали передерживать мяч в линии защиты.

«Спартак»: Баженов, Воловик, Шабанов, Дворяшин, Скрыпников (Попов, 77), Белов, Масленников, Ямлиханов, Чернышов (Новиков ,77), Запрудских (Бзикадзе, 69), Жеребятьев (Мызгин, 81).

После вчерашнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 сохраняет брянское «Динамо» (43 очка). Далее располагаются липецкий «Металлург» (37), московский «Сахалинец (36) и курский «Авангард» (34). Тамбовчане занимают девятое место с 25-ю очками. В 21-м туре, 9 ноября, наши футболисты сыграют в Рязани с местным одноименным клубом. Начало матча в 16:00.