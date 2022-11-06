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НовостиОбщество6 ноября 2022 9:20

В Тамбове появилось новое оборудование для диагностики рака предстательной железы

Исследование доступно в рамках ОМС
Анна ГРЕБЕНКИНА

Новое оборудование поступило в областную консультативно-диагностическую поликлинику. Оно позволит врачу-урологу проводить высокоточную диагностику новообразований предстательной железы – трансректальную биопсию под контролем УЗИ.

Манипуляция осуществляется с помощью УЗИ-аппаратуры с наличием специального ректального датчика, насадки и биопсийного пистолета. Подобная методика увеличивает точность диагностики. Исследование можно пройти в рамках ОМС.

- Преимущество оборудования в том, что можно навести пистолет на любой участок железы при подозрении на существование новообразования и, наблюдая за процессом на мониторе, осуществить забор материала для проведения биопсии, - рассказал врач-уролог Александр Бушев.