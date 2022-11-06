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НовостиПроисшествия6 ноября 2022 9:11

В Тамбовской области заключенный ИК-5 попал под уголовное дело за взятку

За деньги сотрудник колонии проносил осужденному мобильные телефоны
Анна ГРЕБЕНКИНА

Заключенный исправительной колонии № 5 УФСИН по Тамбовской области попал под уголовное дело за взятку должностному лицу. По версии следствия, в марте сотрудник ИК в Моршанске договорился с одним из осужденных за деньги проносить для него мобильные телефоны. В этом же месяце знакомая заключенного перевела на банковскую карту родственницы сотрудника колонии более 170 тысяч рублей. Часть денег ушла на покупку смартфонов, остальные 100 тысяч предназначались работнику как вознаграждение. Правоохранители занимаются сбором доказательственной базы.

Что касается теперь уже бывшего сотрудника исправительной колонии, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий, его уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения.