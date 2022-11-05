В Тамбовской области прошел марафон «Мучкап-Шапкино. Любо!»

Крупнейшее в Черноземье беговое событие - IX марафон «Мучкап – Шапкино. Любо!» - состоялось в Тамбовской области после двухлетнего перерыва. Два года марафон не проводился из-за пандемии.

- Около 400 человек из разных городов России приняли участие в соревнованиях, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Многие из них уже несколько лет участвуют в этом марафоне.

Самым старшим по возрасту марафонцем среди мужчин стал Иван Баяндин 69 лет из Соликамска, а среди женщин - 65-летняя Жанна Гущина из Москвы. Победитель марафон - саратовец Данила Кононов (его время - 2 часа 45 минут), а тамбовчанину Ярославу Пепелеву (2 часа 47 минут) удалось стать третьим. Среди бегунов самым старшим оказался 77-летний мучкаповец Виктор Полтинин, который бежал на дистанции 10 километров.