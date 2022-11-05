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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 14:46

В центре Тамбова сбили мотоциклиста

В больнице оказался 43-летний мужчина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водителя мотоцикла отвезли в больницу

Водителя мотоцикла отвезли в больницу

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 5 ноября в 11часов 5 минут в районе дома №66 по ул. Коммунальной Тамбова. 38-летний мужчина, управляя автомобилем Datsun mi-DO на регулируемом перекрёстке поворот налево и столкнулся с движущимся навстречу мотоциклом Motoland ND250 под управлением 43-летнего водителя.

- В результате ДТП водителя мотоцикла на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Водитель иномарки совершал разворот

Водитель иномарки совершал разворот

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области