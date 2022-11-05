В центре Тамбова сбили мотоциклиста

Водителя мотоцикла отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 5 ноября в 11часов 5 минут в районе дома №66 по ул. Коммунальной Тамбова. 38-летний мужчина, управляя автомобилем Datsun mi-DO на регулируемом перекрёстке поворот налево и столкнулся с движущимся навстречу мотоциклом Motoland ND250 под управлением 43-летнего водителя.

- В результате ДТП водителя мотоцикла на автомобиле скорой помощи доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.