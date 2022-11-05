В Мичуринском районе при пожаре погиб мужчина

4 ноября в селе Заворонежское на ул. Советской в Мичуринском районе произошел сильный пожар. Сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС России по Тамбовской области в 4 часа 16 минут. Через 7 минут первое пожарно-спасательное подразделение прибыло к месту пожара. На момент приезда спасателей дом горел открытым пламенем. В 4 часа 39 минут пожар локализовали, а в 5 часов 20 минут ликвидировали открытое горение. На месте работали 3 пожарных расчёта от ПСЧ-7.

- В результате пожара дом сгорел полностью, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тамбовской области. – В ЧП погиб 45-летний мужчина. Причина возгорания устанавливается.