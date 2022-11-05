Тамбовчанка не выпускала из дома помощника нотариуса

В Тамбовском МСО СУ СКР по Тамбовской области закончили расследование уголовного дела в отношении 41-летней жительницы села Бокино, обвиняемой в совершении преступления по ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

По версии следствия, утром 12 августа помощник нотариуса и обвиняемая приехали в квартиру матери женщины, чтобы составить генеральную доверенность на получение пенсии и дарение квартиры. Но пожилая женщина отказалась совершать какие-либо нотариальные действия, поэтому помощник нотариуса решила уйти. Однако обвиняемая, угрожая что выпустит ее только после оформления доверенности, заблокировала выход и закрыла входную дверь на ключ, тем самым незаконно лишив свободы и не давая возможности свободно передвигаться. После неудавшихся попыток принуждения помощника нотариуса к совершению незаконных действий длившихся не менее 45 минут обвиняемая выпустила ее из квартиры.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по региону.