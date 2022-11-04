В Тамбове пройдет первенство и чемпионат области по кикбоксингу

5 и 6 ноября в спортивно-тренировочном центре «Тамбов» состоится первенство и чемпионат Тамбовской области по кикбоксингу. Начало – 12.00. Два дня сильнейшие спортсмены будут разыгрывать медали областного первенства и чемпионата. Для участия в Тамбов приедут команды из городов и районов. Выступят более 150 участников разного возраста.

- По итогам будет сформированы сборные региона для участия в первенстве и чемпионате Центрального федерального округа 2022, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.