Мичуринский «Тамбов» возглавил восточную конференцию НМХЛ

Дубль оформил Иван Климкин. Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 3 ноября, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске состоялся матч между МХК «Тамбов» и «Прогрессом» из Глазова. После двух периодов хозяева вели с комфортным перевесом в три шайбы (5:2), но гостям удалось перевести игру в овертайм. И хотя «волчата» все же добились победы (6:5), можно было обойтись без нервотрепки. Дубль оформил Иван Климкин, по разу «Олимпию» огорчили Кирилл Гребенников, Даниил Бубнов, Расим Шакиров и Ефим Быстров.

Это седьмой домашний успех мичуринского клуба в этом розыгрыше. На своем льду «Тамбов» исключительно побеждает.

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют «Тамбов» и пензенский «Дизелист» (по 22 очка). Следом идет саратовский «Кристалл» (21). Теперь сегодня, 4 ноября, мичуринцы проведут повторный матч с «Прогрессом» (девятое место, семь очков). Начало игры в 13:00.