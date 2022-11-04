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НовостиПроисшествия4 ноября 2022 8:34

В Тамбове водитель иномарки сбил девушку на остановке и протаранил торговый павильон

Мужчина не справился с управлением
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Обстоятельства аварии выясняют полицейские

Обстоятельства аварии выясняют полицейские

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Утром 4 ноября на севере Тамбова произошла серьезная авария. В 7 часов 20 минут 23-летний водитель автомобиля Chery Tiggo 4 проезжал регулируемый перекрёсток ул. Ореховая и Чичерина, и, двигаясь в районе дома 44 «А» по ул. Чичерина не справился с управлением. В результате иномарка сбила 22-летнюю девушку, которая в момент наезда находилась на остановке общественного транспорта, а потом протаранила торговый павильон "Знаменское мясо". Магазин получил значительные повреждения.

- В результате ДТП пострадала находившаяся на остановке тамбовчанка, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой помощи ее доставил в городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки.

В ДТП пострадала 22-летняя девушка и оказался поврежден торговый павильон

В ДТП пострадала 22-летняя девушка и оказался поврежден торговый павильон

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области