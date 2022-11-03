В Тамбове обследовали «Вечный огонь»

За техническим состоянием и исправностью газовой горелки, обеспечивающей постоянное горение огня самого известного памятника Тамбова в память о погибших земляках в годы Великой Отечественной войны— монумента «Вечный огонь», следят сотрудники газовой службы. Накануне Дня народного единства бригада аварийно-диспетчерской службы провела внеочередное обследование монумента. Специалисты проверили исправность горелки, обследовали шахту - посторонних предметов не обнаружено, все системы работают исправно.

Как рассказал мастер Андрей Ермаков, извлечь посторонние предметы, оказавшиеся в глубине основания горелки, окруженной монолитной плитой, весьма проблематично. К сожалению, случаи вандализма случаются.

- Один из таких произошел в середине октября. Но при помощи системы «Безопасный город» сотрудники полиции «по горячим следам» установили личности правонарушителей - трое несовершеннолетних, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова. - Теперь отвечать за этот поступок придётся не только самим детям, но и их родителям.