Отдых в тамбовских санаториях обойдется в почти в 9 тысяч рублей за двух человек

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг регионов по популярности отдыха на эти дни. Тамбовская область заняла десятое место по популярности санаториев в Центральной России. По данным экспертов, на ноябрьские праздники в Центральной России больше всего людей отправятся отдыхать в санатории Москвы, Московской, Липецкой, Владимирской, Рязанской, Ярославской, Смоленской, Ивановской, Тверской и Тамбовской областей.

- Средняя стоимость отдыха в санаториях нашего региона составляет 8710 рублей в сутки на двух человек, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Туда входит проживание, питание и лечебные процедуры.

Для сравнения, за санаторно-курортный отдых на ноябрьские праздники в Сочи заплатят в среднем 11,1 тысячи рублей за двоих в сутки, в Ставрополье - 11 тысяч рублей, в Алтайском крае - 11,4 тысячи рублей, в Москве и Подмосковье - 10 тысяч рублей.