В правительстве Тамбовской области назначили министра имущественных отношений и госзаказа

Александр Сердюков Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

С 3 ноября по распоряжению лавы Тамбовской области Максима Егорова министром имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области назначен Александр Сердюков. Ранее он занимал пост советника руководителя региона.

Александр Сердюков родился в 1981 году в городе Моршанске Тамбовской области. Имеет высшее профессиональное образование в сфере юриспруденции, экономики, государственного и муниципального управления. Является кандидатом юридических наук. Работал в правоохранительных органах, занимал руководящие должности в федеральной структуре, коммерческих организациях. На протяжении ряда лет возглавлял департамент имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.

Напомним, 22 сентября в регионе появилось правительство Тамбовской области, которое стало правопреемником администрации Тамбовской области.

- В структуре Правительства образовано министерство имущественных отношений и государственного заказа Тамбовской области. В его задачи входит реализация государственной политики в сфере имущественных и земельных отношений, государственных закупок, а также осуществление эффективного управления собственностью, в том числе земельными ресурсами, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области.