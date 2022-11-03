За год в Тамбове эвакуировали более 20 брошенных машин

Брошенные авто мешают проезду и портят облик города

В Тамбове убрали бесхозную машину со двора многоэтажки по улице Колхозной. С жалобой на заброшенное авто в административный комитет обратились местные жители.

Всего в областном центре за год исчезли с улиц более 20 брошенных автомобилей. Именно столько действует в городе порядок работы с подобной техникой.

Процедура производится поэтапно. Сначала размещаются объявления о необходимости убрать автомобиль, а через 10 рабочих дней, если хозяева не откликнулись, автохлам вывозится принудительно. Еще через месяц автомобиль принимается в муниципальную собственность и утилизируется.

- В течение 30 дней автомобиль можно вернуть. Для этого владельцу нужно обратиться в Дирекцию городского хозяйства, предоставить документы собственности и оплатить расходы на эвакуацию и хранение, - поясняют в администрации города Тамбова.

Фото администрации города Тамбова