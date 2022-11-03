Чтобы взыскать с тамбовчанина долг в 400 тысяч, приставам пришлось продать его землю

Взыскать с жителя Мордовского района долг оказалось непросто

В Мордовском районном отделении судебных приставов находилось исполнительное производство, возбужденное в отношении 60-летнего местного жителя. Долг в 424 тысячи рублей сформировался из неуплаченных налогов, штрафов ГИБДД, кредитов.

Судебные приставы установили, что должнику принадлежат 3 автомобиля и наложили на них запрет регистрационных действий. Но, как выяснилось, и сам должник, и его транспорт на территории Мордовского района давно отсутствует. Поэтому мужчину вместе с имуществом объявили в исполнительский розыск.

В результате удалось установить, что должник разобрал свои машины и сдал их в металлолом.

Чтобы взыскать с тамбовчанина долг в 424 тысячи рублей, судебным приставам пришлось принудительно продать его земельный пай. Этого хватило, чтобы полностью погасить задолженность.

- Остаток денежных средств возвращен должнику, - сообщили в УФССП по Тамбовской области.

Фото УФССП по Тамбовской области