В Тамбове вандалы изрисовали недавно отремонтированный фасад дома

Свежевыкрашенный фасад дома изуродовали вандалы Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В ночь с 1 на 2 ноября на только что отремонтированном по программе капремонта фасаде дома №92 по улице Интернациональной появилась огромная уродующая надпись. Системы видеонаблюдения зафиксировали эти действия. Материалы администрация города передала в правоохранительные органы.

- Если вы стали свидетелем того, что кто-то рисует на стене дома, ломает лавочки, переворачивает урны или выкапывает посаженные деревья - не проходите мимо, фиксируйте и сообщайте в администрацию города либо в правоохранительные органы, - обращаются к горожанам в мэрии Тамбова.