Тамбовчанка получила условный срок за попытку распространить наркотики

В суде вынесли приговор 17-летней девушке, которую признали виновной в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что для получения прибыли в ноябре 2021 года девушка, выполняя указания неустановленного человека, которые поступали в мессенджере, по обозначенным координатам отыскала тайник на территории города Тамбова, забрала сверток с наркотиком и расфасовала его по полимерным пакетам. После этого один из пакетов с запрещенным веществом она спрятала в стволе дерева в городе Кирсанове. Дальнейшая незаконная деятельность осужденной пресечена сотрудниками ГНК МОМВД России «Кирсановский».

- Приговором суда фигурантке назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Приговор не вступил в законную силу.