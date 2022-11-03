Тамбовчане могут привиться «Спутником V» через нос

Препарат проникает в организм через слизистую оболочку носа

В Тамбовскую область поступило 6 тысяч комплектов вакцины против коронавируса «Спутник V». Кроме того, медучреждения получили специальные насадки, с помощью которых вакцину можно вводить через нос.

Сделать прививку назально может тот, кто ранее уже получал два компонента вакцины. Перед вакцинацией необходимо отказаться от больших физических нагрузок. А курить не следует как за час до процедуры, так и два часа после нее. Кроме того, после прививки нельзя чихать и сморкаться.

- Назальный препарат вводят через нос с помощью специального распылителя. Вакцина формирует барьер на пути коронавируса и не дает ему проникнуть в организм через слизистую оболочку носа. Лучше, если ранее у человека уже был иммунитет, - пояснили в правительстве Тамбовской области.

Фото правительства Тамбовской области