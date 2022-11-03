Тамбовчанин в четвертый раз попался на пьяной езде

39-летний тамбовчанин был остановлен сотрудниками ГИБДД. Алкотестер показал опьянение, в отношении нарушителя составили протокол об отстранении от управления транспортным средством.

Позже выяснилось, что мужчина садиться пьяным за руль не впервые. На его счету еще три подобных правонарушения. В первый раз мужчину лишили прав на полтора года и выписали штраф в 30 тысяч рублей, во второй – приговорили к 150 часам обязательных работ. Наконец, в третий раз нарушитель отправили за решетку на полгода.

На сей раз, едва успев выйти на свободу, мужчина отметил этот факт алкоголем и снова сел пьяным за руль, проехав на красный прямо перед сотрудниками госавтоинспекции.

Как рассказали в УМВД по Тамбовской области, мужчине предстоит один год ограничения свободы и лишение прав на 2 года.