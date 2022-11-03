В Мичуринске планируется благоустроить 11 дворов

В Мичуринске определен перечень дворов, в которых в 2023 году будет проведено благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Это дворы по адресам:
- ул. Линейная д. 4, 5, 6, 7, 8;
- ул. Заречная д. 43, 45, 47, 54, 56, 58;
- ул. Парковая д.40;
- ул. Молодежной уч. Комсомолец;
- ул. Ударная д.1 уч. Комсомолец;
- ул. Клубная д. 8;
- Липецкое шоссе 66 В, 66 Г, 66 Д, 75,77, 109.
Работы предусматривают укладку нового асфальта, установку скамеек и урн, ремонт освещения. Финансовое участие собственников при этом не потребуется. Однако, если жильцы захотят, чтобы в их дворе появились новые детские или спортплощадки, парковки, зеленые насаждения, они должны будут оплатить не менее 50 % работ, остальные деньги выделит муниципалитет.
- На сегодня подготовлена необходимая документация, проведен электронный аукцион, определен подрядчик, который и займется обновлением дворов в рамках нацпроекта при наступлении благоприятных погодных условий, - рассказали в администрации Мичуринска.
Также в 2023 году новый парк появится в районе домов № 7, № 31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец».
Фото администрации города Мичуринска