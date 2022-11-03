В Мичуринске планируется благоустроить 11 дворов

В Мичуринске определен перечень дворов, в которых в 2023 году будет проведено благоустройство в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Это дворы по адресам:

- ул. Линейная д. 4, 5, 6, 7, 8;

- ул. Заречная д. 43, 45, 47, 54, 56, 58;

- ул. Парковая д.40;

- ул. Молодежной уч. Комсомолец;

- ул. Ударная д.1 уч. Комсомолец;

- ул. Клубная д. 8;

- Липецкое шоссе 66 В, 66 Г, 66 Д, 75,77, 109.

Работы предусматривают укладку нового асфальта, установку скамеек и урн, ремонт освещения. Финансовое участие собственников при этом не потребуется. Однако, если жильцы захотят, чтобы в их дворе появились новые детские или спортплощадки, парковки, зеленые насаждения, они должны будут оплатить не менее 50 % работ, остальные деньги выделит муниципалитет.

- На сегодня подготовлена необходимая документация, проведен электронный аукцион, определен подрядчик, который и займется обновлением дворов в рамках нацпроекта при наступлении благоприятных погодных условий, - рассказали в администрации Мичуринска.

Также в 2023 году новый парк появится в районе домов № 7, № 31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец».

Фото администрации города Мичуринска