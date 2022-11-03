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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 8:38

Тамбовчанин оказался в больнице после наезда авто

Мужчина вышел на дорогу перед едущей машиной
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Водитель не успел затормозить

Водитель не успел затормозить

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы пешеход, произошла 2 ноября в 18 часов 55 минут на 1 километре автодороги «Дмитриевка- Ярославка-Сычевка» Никифоровского района. 34-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21083», наехал на 51-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть дороги перед близко двигавшимся автомобилем.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.