Тамбовчанин оказался в больнице после наезда авто

Водитель не успел затормозить Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получил травмы пешеход, произошла 2 ноября в 18 часов 55 минут на 1 километре автодороги «Дмитриевка- Ярославка-Сычевка» Никифоровского района. 34-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-21083», наехал на 51-летнего мужчину, который вышел на проезжую часть дороги перед близко двигавшимся автомобилем.

- В результате дорожно-транспортного происшествия пешехода на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу имени С.С. Брюхоненко Мичуринска», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.