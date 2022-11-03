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НовостиОбщество3 ноября 2022 8:09

Многодетной тамбовчанке отказали возместить расходы на обучение ребенка

Права семьи восстановила прокуратура Октябрьского района
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению многодетной местной жительницы. «Центр социальной поддержки граждан» отказал женщине в возмещении расходов на обучение ребенка, так как на дату обращения семья утратила статус многодетной.

Как рассказали в прокуратуре Октябрьского района, в целях восстановления права семьи на возмещение расходов за обучение несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском. По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены в полном объеме.