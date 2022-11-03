Многодетной тамбовчанке отказали возместить расходы на обучение ребенка

Прокуратура Октябрьского района Тамбова провела проверку по обращению многодетной местной жительницы. «Центр социальной поддержки граждан» отказал женщине в возмещении расходов на обучение ребенка, так как на дату обращения семья утратила статус многодетной.

Как рассказали в прокуратуре Октябрьского района, в целях восстановления права семьи на возмещение расходов за обучение несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с иском. По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены в полном объеме.