В Тамбовской области грузовик протаранил легковушку

Грузовик на трассе догнал "ВАЗ" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария с участием грузовика и отечественной легковушки произошла 2 ноября в 12 часов 10 минут на улице Октябрьская, 45, села Изосимово Мичуринского района. 24-летний мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ САЗ 2507» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с «ВАЗ 21053» под управлением 46-летнего мужчины.

- В результате ДТП пострадала 50-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ21053», медики оказали ей помощь на месте, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.