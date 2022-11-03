Суд обязал администрацию Тамбова отремонтировать 13 жилых помещений маневренного фонда

Прокуратура Ленинского района Тамбова обследовала жилые помещения маневренного жилищного фонда.

По закону городская администрация должна передавать жильцу помещение в пригодном для проживания состоянии, а также участвовать в содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме или капитальном ремонте самого жилья.

- Установлено, что большинство обследованных жилых помещений нуждается в проведении косметического ремонта. Также выявлены нарушения санитарных норм и правил, которые могут послужить основанием для отказа потенциальных нанимателей от заселения в предлагаемые жилые помещения, - прокомментировали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления с требованиями признать бездействие администрации города Тамбова незаконным и обязать ее отремонтировать 13 жилых помещений маневренного фонда.

Ленинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и возложил на администрацию города соответствующие обязанности.