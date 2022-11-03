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НовостиОбщество3 ноября 2022 7:30

Суд обязал администрацию Тамбова отремонтировать 13 жилых помещений маневренного фонда

Прокуратура выявила ряд нарушений санитарных норм
Марина МАКОВЛЕВА

Прокуратура Ленинского района Тамбова обследовала жилые помещения маневренного жилищного фонда.

По закону городская администрация должна передавать жильцу помещение в пригодном для проживания состоянии, а также участвовать в содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме или капитальном ремонте самого жилья.

- Установлено, что большинство обследованных жилых помещений нуждается в проведении косметического ремонта. Также выявлены нарушения санитарных норм и правил, которые могут послужить основанием для отказа потенциальных нанимателей от заселения в предлагаемые жилые помещения, - прокомментировали в прокуратуре Ленинского района города Тамбова.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковые заявления с требованиями признать бездействие администрации города Тамбова незаконным и обязать ее отремонтировать 13 жилых помещений маневренного фонда.

Ленинский районный суд удовлетворил требования прокуратуры и возложил на администрацию города соответствующие обязанности.