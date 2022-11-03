В Моршанской школе-интернате продукты хранились в неисправном холодильнике

Прокуратура города Моршанска проверила соблюдение законодательства об организации питания детей в школах.

При этом выяснилось, что в пищеблоке Моршанской школы-интерната используется ветхий холодильник, не способный поддерживать нужную температуру. В результате продукты быстро портились.

Прокуратура направила исковое заявление в районный суд с требованием обязать учреждение приобрести новый холодильник.

- По результатам рассмотрения в суде требования прокуратуры удовлетворены. Выявленные нарушения устранены, в школу-интернат приобретено новое холодильное оборудование, - сообщают в прокуратуре Моршанска.