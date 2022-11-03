Тамбовчанка отдала судебным приставам 2 млн рублей в уплату за долг мужа

В Тамбове судебные приставы взыскали ущерб, причиненный мошенничеством, с жены осужденного. Тамбовчанин, занимающийся строительством, был признан Кирсановским районным судом виновным в мошенничестве на сумму в 2 млн 220 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил на исполнение к судебным приставам. Однако вскоре выяснилось, что в собственности у должника нет машин и квартир, как и денег на счетах. Мужчину ограничили правом на управление машиной и запретили ему выезд за границу. Но эффекта эти действия не возымели.

- Рассчитаться с долгом пришлось супруге должника. Причиной тому стала покупка недвижимости. Выяснив, что сотрудник ведомства может обратить взыскание на совместно нажитое имущество, женщина оплатила ущерб в полном объеме, а также исполнительский сбор за несвоевременное исполнение требований исполнительного документа в размере 168 тысяч рублей, - рассказали в УФССП по Тамбовской области.