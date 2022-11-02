В Тамбове с 7 ноября начинается реконструкция коллектора на набережной

7 ноября подрядчик приступит к работам по реконструкции коллектора на набережной в Тамбове. Срок реализации проекта запланирован на 2022-2023 годы. Объем финансирования работ составит около 664 миллионов рублей.

В этом году специалисты подрядной организации проведут всю подготовительную часть к реконструкции коллектора, в следующем - выполнят запланированные строительно-монтажные работы. Канализационный коллектор, расположенный вдоль Набережной реки Цна в Тамбове, был построен в 1940 году. Его общая протяженность — около 2,8 км. Износ объекта критичный: неоднократно происходят аварийные ситуации с попаданием сточных вод в реку.

На данный момент коллектор включен в состав имущества, переданного в концессию ООО «РКС-Тамбов». Срок действия концессионного соглашения — 2021-2051 годы.

- Прогнозная стоимость работ составляет 664,4 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Из них средства Фонда национального благосостояния — 531,5 миллиона рублей. Остальные деньги вложит инвестор проекта «ООО РКС-Тамбов